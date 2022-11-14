2022/11/14 | 14:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يحفر عباس علوان البئر تلو الأخرى في محاولة يائسة للعثور على...

ظهرت المقالة الهلال الخصيب وسهول العراق تتلاشى في الشرق الأوسط مع ندرة الأمطار أولاً على المسلة.

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