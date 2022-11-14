ايران والعراق على خط الازمة

2022/11/14 | 14:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ابراهيم العبادي ايران في ازمة خطيرة واوضاعها تثير القلق ،هذه العبارة...

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