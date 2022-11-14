24 قتيلاً باشتباكات قبلية في دارفور

2022/11/14 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الإعلام الرسمي وزعماء قبليون الاثنين مقتل 24 شخصاً في اشتباكات قبلية وقعت في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان ودفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ.واندلعت المعارك الأسبوع الماضي بين قبيلتين في منطقتين قرب زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.وأكد أحد الزعماء القبليين طالباً عدم ذكر اسمه «تم حرق ونهب منازل.



وصلت قوات حكومية إلى المنطقة لكنها لم تسيطر تماماً».وأشارت سونا إلى أن السلطات المحلية حاولت الفصل بين الجانبين ولكنها فشلت بسبب «إطلاق النار عليها من الطرفين».وفرضت السلطات حالة الطوارئ اعتباراً من الأحد قائلة «إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء الولاية لمدة شهر اعتباراً من يوم الأحد 13 نوفمبر».وتتكرر الاشتباكات القبلية في إقليم دارفور الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2003 نتيجة النزاع الذي بدأ عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يساندها العرب، بدعوى تهميش الإقليم سياسياًَ واقتصادياً.



ووفقاً للأمم المتحدة، خلف النزاع 300 ألف قتيل وشرد 2,5 مليون شخص.

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