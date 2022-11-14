القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يجتمع بلجنة التسليح في وزارة الدفاع

2022/11/14 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إجتمع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، برئيس وأعضاء لجنة التسليح في وزارة الدفاع.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة واقع تسليح قوّاتنا المسلحة في ضوء التهديدات والتحدّيات القائمة، مثلما جرى تقييم الاحتياجات والأموال المخصصة لتلبيتها.



وشهد الاجتماع استعراض الخطط التسليحية المعتمدة خلال السنوات السابقة بدءاً من عام 2004، والى غاية اليوم، مع إعادة نظر شاملة في مساراتها.

ووجّه السيد السوداني بإعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، وأنْ يجري تقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز.



كما وجّه سيادته بالتنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية للقوات المسلّحة.

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