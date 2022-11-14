2022/11/14 | 15:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبيعات البنك المركزي من الدولار تعاود الارتفاع مجددا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/14 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبيعات البنك المركزي من الدولار تعاود الارتفاع مجددا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبيعات البنك المركزي من الدولار تعاود الارتفاع مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).