جامعة السليمانية تعلّق الدراسة في جميع المراحل بسبب الاحتجاجات

2022/11/14 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ سليمانية

قررت جامعة السليمانية، اليوم الاثنين، تعلّيق الدراسة في جميع المراحل بسبب الاحتجاجات الاخيرة للطلاب.

وقال مكتب رئيس جامعة السليمانية لشؤون الطلاب في بيان (تلقته)، إن "مجلس جامعة السليمانية أكد في اجتماع استثنائي اليوم على دعم مطالب الطلبة المشروعة وخاصة منح الاموال والدعم المالي لهم".

واضافت أنه "من أجل حماية ارواح الطلبة وامن جامعة السليمانية وعدم وجود توقفات مرورية في محافظة السليمانية وبحسب الهيئة صوتت بالاجماع على منع الطلبة من الدراسة في جميع الكليات يوم الثلاثاء الموافق 15-11-2022 والأيام القادمة".

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