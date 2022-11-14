الموارد تعلن تأمين الاطلاقات المائية لمحافظات الجنوب ومشروع ماء البصرة

2022/11/14 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، تأمين الاطلاقات المائية لمحافظات الجنوب ومشروع ماء البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تستمر الملاكات الهندسية والفنية في ادارة سدة الكوت بأعمال تأمين الاطلاقات المائية إلى محافظات ميسان والبصرة وحسب الحصة المقررة لكل محافظة وكذلك تأمين الاطلاقات المائية لمقدم ناظم الغراف والذي بدوره يقوم بتأمين الحصة المائية إلى محافظات واسط وذي قار ومشروع ماء البصرة في مقدم ناظم البدعة وبالتنسيق مع المركز الوطني لادارة الموارد المائية إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية كونها الجهة المسؤولة عن الاطلاقات في جنوب محافظة واسط حيث تعتبر سدة الكوت منظومة سيطرة رئيسية على نهر دجلة بعد سدة سامراء".

واضافت أن "ملاكات إدارة السدة قامت بأعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية اللازمة للمحركات التي تعمل على فتح وغلق بوابات السدة لغرض ديمومتها استعدادا للموسم الشتوي الحالي وموسم الشحة".

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