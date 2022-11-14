التعليم: إعلان نتائج القبول للتعليم الحكومي الخاص الصباحي

2022/11/14 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتائج قبول الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2023/2022.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "على الطلبة المقبولين الى الشروع بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2022/11/15".

واضاف البيان ان "النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تضمت قبول (27616) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2022/2021 و(2379) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2020/2021، فيما بلغت أعداد المقبولين في كليات المجموعة الطبية ضمن هذه القناة (3053) طالبا".

يشار الى ان قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) قد تنافس على مقاعده في التخصصات كافة (45575) طالبا ممن تنطبق عليهم ضوابط التقديم التي نصت على أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية، وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية، وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم، وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات.

للتقديم على الرابط ادناه:

http://www.dirasat-gate.org

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