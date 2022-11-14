2022/11/14 | 15:13 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفيرة الأميركية تدين استهداف كردستان وتدعو إيران إلى التوقف عن "مهاجمة جارها" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/14 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفيرة الأميركية تدين استهداف كردستان وتدعو إيران إلى التوقف عن "مهاجمة جارها") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفيرة الأميركية تدين استهداف كردستان وتدعو إيران إلى التوقف عن "مهاجمة جارها") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).