رأي.. عبدالخالق عبدالله يكتب لـCNN: حوار الهوية الوطنية في الإمارات مستمر

2022/11/14 | 15:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرأت بحرص مقال الدكتورة ميرة الحسين بعنوان الإمارات بين الهوية الوطنية والعقد الاجتماعي الذي هو ترجمة لنسخته الإنجليزية في موقع كارنيجي.قدّم المقال قراءة نقدية في موضوعات إماراتية عديدة من بينها موضوع الهوية الوطنية

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