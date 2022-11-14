الكرملين بعد زيارة زيلينسكي: خيرسون أرض روسية

2022/11/14 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد الكرملين اليوم الإثنين أن خيرسون “لا تزال جزءاً من روسيا”، وذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمدينة التي انسحبت منها قوات موسكو في الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن الزيارة: “نترك الأمر دون تعليق” وأضاف “تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية”.

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