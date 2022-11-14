محادثات بين موسكو وواشنطن في أنقرة

2022/11/14 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت صحيفة “كوميرسانت” الروسية اليوم الإثنين، عن مصدر، أن مسؤولون من روسيا والولايات المتحدة تحادثوا في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت كوميرسانت إن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، كان ضمن وفد موسكو.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من النبأ.

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