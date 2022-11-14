لأول مرة في العراق.. صالة

2022/11/14 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفردت مستشفى خاتم الأنبياء لأمراض

القلب والاوعية الدموية بإنشاء صالة

عمليات (هايبرد) مزدوجة ومنظومة تنفس

خارجي للخدج تعادل الرئة الاصطناعية

ومنظومة مراقبة المريض بأجهزة منصوبة

في قاعة جلوس الممرضات،

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