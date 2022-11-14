مجلس الخدمة يعلن تمديد فترة الاعتراضات لذوي المهن الصحية الساندة

2022/11/14 | 15:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تمديد فترة الاعتراضات لذوي المهن الصحية.

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