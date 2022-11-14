الكشف عن الشخصية المرشحة لرئاسة هيئة الاستثمار وسيرته الذاتية

2022/11/14 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف ائتلاف دول القانون، اليوم الاثنين، عن ترشيح النائب عنه احمد الكناني لرئاسة هيئة الاستثمار.

وقال قيادي في ائتلاف دولة القانون، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ(بغداد اليوم)، إن "الائتلاف لم يرشح الكناني لرئاسة هيئة الاستثمار وانما جاء الترشيح عن طريق لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية".

واضاف، أن "النائب احمد الكناني شخصية كفؤة ويمتلك الخبرة لإدارة هذا المنصب لذلك تم ترشيحه"، موضحا أنه "ليس من المستبعد تكليف الكناني من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأحمد سليم عبد الرحمن علي الكناني هو سياسي عراقي من مواليد عام 1979، شغل منصب عضو في مجلس النواب العراقي عن محافظة بغداد في دورته الثالثة (2014-2018) والرابعة (2018-2022) ضمن ائتلاف دولة القانون، كما كان رئيسا للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الدورة النيابية السابقة.

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