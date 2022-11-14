2022/11/14 | 15:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قرر مجلس جامعة السليمانية، الإثنين، 14 تشرين الثاني، 2022، تعليق الدراسة...

ظهرت المقالة الاحتجاجات الطلابية تجبر ادارة جامعة السليمانية على تعليق الدوام أولاً على المسلة.

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