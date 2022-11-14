مصرع 3 في إطلاق نار بجامعة فرجينيا.. والقاتل طليق

2022/11/14 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

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قالت شرطة جامعة فرجينيا في تغريدة عبر تويتر إن حادث إطلاق نار في حرم الجامعة، الأحد، خلّف ثلاثة قتلى ومصابين اثنين، مضيفة أن المشتبه به ما زال طليقاً ومسلحاً وخطراً.وحددت شرطة الجامعة هوية الطالب كريستوفر دارنل جونس على أنه المشتبه به وقالت إن عدة وكالات تبحث عنه.وأوصت رسالة إلكترونية أرسلها نائب رئيس الجامعة إلى جموع الطلاب بأن يوثروا السلامة، ويتبعوا أوامر الاحتماء داخل الجامعة إذ إن الوضع الخطر لا يزال قائماً.وحادث إطلاق النار هو الأحدث في سلسلة من العنف المسلح على الجامعات والمدارس الثانوية الأمريكية في السنوات الأخيرة.



وأثارت إراقة الدماء جدلاً حول تشديد التقييدات على شراء الأسلحة وحملها في الولايات المتحدة، حيث يكفل التعديل الثاني للدستور حق حمل الأسلحة.

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