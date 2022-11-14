الكرملين: خيرسون روسية رغم زيارة زيلينسكي

2022/11/14 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الكرملين، الاثنين، على أن خيرسون لا تزال جزءاً من روسيا، وذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدينة الجنوبية التي انسحبت منها قوات موسكو الأسبوع الماضي.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن تلك الزيارة «نترك الأمر من دون تعليق»، لكنه: أضاف «تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية».وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين خيرسون، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد التي استُعيدت من الروس الأسبوع الماضي، حسبما أفاد مصدر في الرئاسة الأوكرانية لوكالة فرانس برس.وانسحبت القوات الروسية من خيرسون قبل أيام بعد ثمانية شهور على المكوث فيها، تاركة الطريق مفتوحاً أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة الجمعة.وأعلن الجيش الروسي انسحاب أكثر من 30 ألف جندي من خيرسون، تاركين الضفة اليمنى لنهر دنيبرو للانتشار على ضفته اليسرى.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «سحب أكثر من 30 ألف جندي روسي، وحوالي خمسة آلاف وحدة تسليح ومركبة عسكرية، من الضفة الغربية لنهر دنيبرو».

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