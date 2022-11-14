2022/11/14 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Stoa3yJ2TTQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تقصف العراق بالصواريخ .. وتركيا تتهم حزب العمال بانفجار اسطنبول | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايران تقصف العراق بالصواريخ .. وتركيا تتهم حزب العمال بانفجار اسطنبول | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).