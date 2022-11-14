2022/11/14 | 16:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3bL77VoJx8Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير العمل أحمد الأسدي لدجلة: السوداني وافق على رفع رواتب الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير العمل أحمد الأسدي لدجلة: السوداني وافق على رفع رواتب الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).