رئيس الجمهورية يؤكد عمق العلاقات والتعاون مع لبنان

2022/11/14 | 16:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، على عمق العلاقات والتعاون مع لبنان.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد […]

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