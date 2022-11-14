2022/11/14 | 16:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل /المركز الخبري الوطني/ إن “بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار صرف الدولار مع إقفال بورصتي بغداد الرئيسية المركز الخبري الوطني.

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