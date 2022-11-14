منتخب تونس يُعلن قائمته النهائية لمونديال قطر.. من سيمثل

2022/11/14 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة الفريق المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

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