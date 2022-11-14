تحذير رسمي: السيول تهدد 5 محافظات عراقية

2022/11/14 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، تحذيراً من سيول محتملة قد تضرب عدة محافظات عراقية.وأكدت الهيئة في تقرير لها، حصلت “ايرث نيوز” على نسخة منه، أن “العراق سيتأثر بامتداد منخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين جويين الأول من البحر الأحمر والثاني من البحر المتوسط”.

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