حركة الفتاة للتغيير.. أول حزب نسوي جنوبي العراق يسعى لتعزيز دور المرأة

2022/11/14 | 16:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجربة الثالثة من نوعها عراقيًا، والأولى بالجنوب، أن يظهر حزب سياسي نسوي، يسعى لإثبات وجوده في المشهد السياسي العراقي المتشابك، منذ أول لحظة من إعلانه قبل أيام، والذي يقوم عليه ناشطات من ذي قار.

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