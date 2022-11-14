موقع أمريكي يحذر من رفع قيمة الدينار العراقي

2022/11/14 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكك موقع “المونيتور” الأميركي، في

جدوى الدعوات من اجل اعادة رفع قيمة

الدينار العراقي مقابل الدولار

الأمريكي، حيث نقل عن خبراء تحذيرهم من

احتمال ان يؤدي ذلك الى ركود اقتصادي،

ويؤثر سلبيا على قدرة المنت

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