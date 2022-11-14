أمطار وعواصف رعدية.. طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة

2022/11/14 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد

للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً

للأمطار وحدوث عواصف رعدية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس البلاد ليوم غد

ال

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