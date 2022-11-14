2022/11/14 | 17:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين 11/14/2022، الجهات المتخصصة بتسريع...

ظهرت المقالة السوداني يوجه بتسريع إجراءات الإعلان عن مشروع تحلية مياه البحر أولاً على المسلة.

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