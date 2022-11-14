2022/11/14 | 17:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والنائب الأول لرئيس مجلس...

ظهرت المقالة السوداني والمندلاوي: ضرورة التنسيق بين السلطتين لإقرار القوانين تمس حياة المواطنين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني والمندلاوي: ضرورة التنسيق بين السلطتين لإقرار القوانين تمس حياة المواطنين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني والمندلاوي: ضرورة التنسيق بين السلطتين لإقرار القوانين تمس حياة المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).