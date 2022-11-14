2022/11/14 | 17:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتسبو الداخلية والدفاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن منح وجبة جديدة لعدة شرائح) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن منح وجبة جديدة لعدة شرائح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).