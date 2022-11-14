تراجع انتاج الفاكهة 40% ونصف مليون دونم من الحبوب..

2022/11/14 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت نقابة المهندسين الزراعيين في ديالى، اليوم الاثنين، عن حجم الخسائر الفادحة التي سببتها شحة المياه في المحافظة، للموسم الثالث على التوالي.

وقال عضو النقابة محمد التميمي، لـ( بغداد اليوم)، إن "شحة المياه التي تعاني منها ديالى، حرمت المحافظة للموسم الثالث على التوالي من زراعة قرابة 400 ألف دونم من محصولي الحنطة والشعير بالإضافة إلى تراجع انتاج الفاكهة بنسبة تصل إلى 40%".

وأضاف أن "القيمة التقديرية لخسائر ديالى بسبب لعنة الجفاف تصل الى 200 مليار دينار حتى الان"، مبينًا أن "هناك خسائر أكبر تتمثل بهلاك مساحات ليست قليلة من البساتين التي يتطلب تعويضها سنوات طويلة".

وبين أنه "رغم الخسائر المالية الفادحة التي تكبدتها المحافظة إلا أنه لم يتم تعويض المتضررين بأية مبالع مالية"، مؤكدًا أن "ديالى أكثر المدن العراقية تضررًا من شحة المياه".

يعاني العراق من أزمة مياه حادة بلغت مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بموسم جفاف رابع يضرب البلاد.



في حين حذرت وزارة الموارد المائية العراقية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من أن سنة 2022 من أقسى سنوات الجفاف التي مرت على العراق منذ عام 1930، مع تجاوز نسبة انخفاض الخزين المائي 60% عن الأعوام السابقة.

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