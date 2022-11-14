الخارجية العراقية تتهم ايران بسلوك

2022/11/14 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استنكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، الهجمات الإيرانية بالصواريخ و الطائرات المسيرات على مناطق اقليم كردستان، واصفة إياها بـ"النهج العدائي".

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في حديث متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، إن "العراق يدين ويستنكر بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات على مناطق اقليم كردستان، اليوم، والتي اسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من العراقيين الأبرياء".

وأكد الصحاف أن "النهج العدائي والتجاوز الإيراني السافر على السيادة العراقية لن يكون عاملا للاستقرار، بل سيرفع مستوى الارباك والتوتر في المنطقة".

وتوعد المتحدث باسم الخارجية بـ"اتخاذ العراق إجراءات دبلوماسية عالية المستوى ولن نتوانى في الحفاظ على سيادة وامن واستقرار العراق وشعبه"، مؤكدًا أن "الهجمات الايرانية على كردستان تُغذي بيئة التوتر وتتيح للجماعات المتطرفة فرصة التمدد، وتكرس ان تكون الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات والنزاعات".

وبين الصحاف أن "الدستور العراقي ينص على ان لا تستخدم الأراضي العراقية مقرا وممرا لإلحاق الأذى والضرر بدول الجوار، ورفضنا ونرفض الاجراءات الأحادية من الجانب الإيراني أو أي جانب يسيء لسيادة العراق، وان هذه الاعمال لا تتوافر على تنسيق مع الحكومة العراقية وتسيء لمبادئ حسن الجوار".

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