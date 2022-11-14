2022/11/14 | 17:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو في الديمقراطي الكردستاني يعلق على تناقض الحكومة ما بين القصف الايراني والتركي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3q0EFhKtOFY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو في الديمقراطي الكردستاني يعلق على تناقض الحكومة ما بين القصف الايراني والتركي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو في الديمقراطي الكردستاني يعلق على تناقض الحكومة ما بين القصف الايراني والتركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).