وزير الداخلية يوافق على إكمال إجراءات الفاحصين

2022/11/14 | 17:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وافق وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الاثنين، على إكمال إجراءات الفاحصين الذين لديهم ملف في مديرية التطوع للسنوات 2017-2018.

وقالت الوزارة في بيان “في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية بشريحة الفاحصين وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة الأقدم حسين العوادي، حصلت موافقة وزير الداخلية عبد الأمير كامل الشمري على إكمال إجراءات الفاحصين (التقديم الإلكتروني) الذين سبق أن أكملوا الإجراءات ولديهم ملف في مديرية التطوع للسنوات 2017-2018”.

واضافت “سيتم الإعلان عن مواعيد الفحص من خلال إرسال الرسائل النصية والنشر في موقع مديرية التطوع وعلى شكل وجبات”.

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