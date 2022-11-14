الرافدين: منح وجبة جديدة من السلف

2022/11/14 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن منح وجبة جديدة من السلف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان مقتضب، إنه تم "منح وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين بعد استكمال إنجاز معاملاتهم الذين التي عليها في وقت سابق من فروع المصرف".

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