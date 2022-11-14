السوداني والمندلاوي يشددان على ضرورة الإسراع في تقديم الموازنة

2022/11/14 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الاثنين، على ضرورة الإسراع في تقديم وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "المندلاوي ترأس وفداً نيابياً يضم اعضاء تحالف العراق المستقل للقاء السوداني، اليوم في مقر الحكومة، وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعضيد التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار القوانين الهامة التي تمس حياة المواطنين واقتصاد البلد وتفعيل القوانين المعطلة، فضلاً عن اعطاء السلطات والأجهزة الرقابية دورا اكبر للقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام والحد من الفساد".

وأكد المجتمعون، بحسب البيان، على "ضرورة الإسراع في تقديم وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة، والاعتماد على الكفاءات العلمية في ادارة مفاصل الدولة لتقديم نتائج ملموسة على ارض الواقع وتحقيق تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، اضافة لدعم القطاعين الصناعي والزراعي وتشجيع الاستثمار لتفعيل القطاع الخاص".

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