السوداني والمندلاوي يُشددان على ضرورة الإسراع في تقديم قانون الموازنة

2022/11/14 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، على ضرورة الإسراع في تقديم وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة. وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس […]

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