بعد اعتذار القمة العربية.. ولي العهد السعودي يغادر لـ

2022/11/14 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الاثنين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستُعقد في بالي بإندونيسيا.

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