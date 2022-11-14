"صدمة" لمنتخب المغرب.. متوسط ميدانه يغيب عن نهائيات كأس العالم

2022/11/14 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نادي أولمبيك مارسيليا، الإثنين، إصابة اللاعب المغربي أمين حارث في التواء على مستوى الأربطة، ليتأكد غيابه عن صفوف منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر.

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