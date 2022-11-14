الرئيس الصيني يحذر بايدن

2022/11/14 | 18:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شين أكد خلال محادثاته مع بايدن.

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