2022/11/14 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة يعقد اجتماعا بكوادر الوزارة بعد "غضب" السوداني على مستشفى الكاظمية

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