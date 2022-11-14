بعد نزاع دامٍ على منفذ

2022/11/14 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين، عن انتشار امني جديد في ناحية قزانية قرب الحدود مع ايران شرق ديالى، بعد النزاع الدامي الذي حصل قبل يومين في المنطقة، وسط معلومات عن ارتباطه بصراع على منفذ غير قانوني.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "مفارز قتالية من طوارئ الشرطة قادمة من قضاء بلدروز( 30كم شرق بعقوبة)، انتشرت في ناحية قزانية ووضواحيها (94كم شرق بعقوبة) منذ ساعات في ثاني انتشار من نوعه في اطار جهود استباقية لدرء اي ردات فعل قد تحصل على خلفية النزاع الدامي الذي حصل في منطقة كورسنك اول امس والذي ادى الى سقوط 3 ضحايا واصابة اثنين اخرين".

واضاف،ان "وفدا حكوميا وصل الى قزانية في طريقه لمجالس العزاء للوقوف على حيثيثات ماحصل وبيان نتائج التحقيقات لاسيما وان هناك مؤشرات بأن خلافات حول وجود منفذ غير قانوني كانت الشرارة التي قادت الى النزاع المسلح".

وكانت قوات ضاربة قادمة من بعقوبة انتشرت يوم امس في قزانية لاحتواء اي ردة فعل بسبب النزاع في كورسنك شرقي الناحية.

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