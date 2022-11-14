الخارجية تتوعد إيران بإجراءات دبلوماسية عالية

2022/11/14 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توعدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، إيران باتخاذ إجراءات دبلوماسية عالية بشأن الاعتداءات الأخيرة.

وقال إعلام الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة الخارجية تدين وبعباراتٍ شديدةٍ ومُكَرَّرة، ما أقدَمَ عليه الجانب الإيرانيّ صباح اليوم، من قصفٍ مدفعيٍّ وبالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليمِ كُردستانِ العراق، والتي أوقعت العديد من المواطنينَ الآمنين بين شهيدٍ وجريح".

وأضاف إنَّ "هذا النَهج الأُحاديّ، العدائيّ، لن يكونَ عاملاً للدفعِ بحلولٍ تُفضي للإستقرار، وسبَقَت مواقفنا لتؤشِّر خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديدٍ مُستَمِر سيتسبب بإرباكِ المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها".

وأوضح إنَّ "وزارة الخارجيَّة ستتَخذ إجراءات دبلوماسيَّة عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يُعَزِّز أمن شعبه".

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