2022/11/14 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد القصف..



وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الايراني المركز الخبري الوطني.

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