2022/11/14 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث كل من وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو ومحافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، إدماج الأسر النازحة. وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أنه “بهدف إدماج الأسر النازحة، وصلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الهجرة ومحافظ كربلاء يبحثان إدماج النازحين المركز الخبري الوطني.

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