2022/11/14 | 18:35 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة يزور مستشفى الكاظمية لوضع معالجات فورية للمشاكل التي تعاني منها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/14 | 18:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يزور مستشفى الكاظمية لوضع معالجات فورية للمشاكل التي تعاني منها) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يزور مستشفى الكاظمية لوضع معالجات فورية للمشاكل التي تعاني منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).