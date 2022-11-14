محافظ واسط يصادق على شمول عقود تنمية الأقاليم بالتثبيت

2022/11/14 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صادق محافظ واسط محمد جميل المياحي، الاثنين، على شمول عقود تنمية الأقاليم بالتثبيت.

وقالت المحافظة في بيان، ان "محافظ واسط صادق على شمول عقود تنمية الأقاليم والبالغ عددهم (6591) ممن لديهم خدمة أكثر من سنتين بالتثبيت ورفع الاسماء الى وزارة المالية".

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