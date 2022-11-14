ماسك يعتزم إنشاء مصنع لسيارات Tesla في إندونيسيا

2022/11/14 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أبدى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، ثقته بأن رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، معني بإنشاء مصنع لسيارات Tesla الكهربائية في إندونيسيا.

ووفقا لموقع Kompas، فإن الرئيس ويدودو أشار إلى أن هنالك مفاوضات جارية مع إدارة شركة Tesla، وأنه واثق أن ماسك معني بنجاحها.

وشدد ويدودو على أهمية تطوير نظام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في إندونيسيا ودول الآسيان عامة، وأن هذه فرصة عظيمة لماسك ليستثمر في الأسواق شرق الآسيوية.

وأظهرت إحصاءات وزارة النقل الإندونيسية في أكتوبر، أن هنالك 28188 سيارة كهربائية في إندونيسيا، وتعتزم السلطات زيادة هذا الرقم إلى 2.5 مليون بحلول العام 2025.

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