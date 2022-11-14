2022/11/14 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أجرت منظمة الدول المصدرة للنفط، في تقريرها الشهري -الصادر اليوم الإثنين، تعديلاً بالخفض قدره 100 ألف برميل يومياً على تقديرات استهلاك النفط العالمي في 2023، مع المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.

وأشارت إلى وجود شكوك كبيرة في توقعات الإمدادات تتعلق بإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتطور الوضع الجيوسياسي في أوروبا الشرقية، خاصة مع اقتراب دخول عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية حيز التنفيذ في كانون الأول 2022، حسب التقرير.

وقالت المنظمة إن المعروض النفطي من خارج المنظمة سينمو خلال 2022، بنحو 1.9 مليون برميل يوميا، و1.5 مليون برميل يوميا في عام 2023.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يومياً ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يومياً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).