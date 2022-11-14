العراق والسودان يبحثان توحيد المواقف في المحافل الدولية

2022/11/14 | 18:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة

فؤاد حسين، اليوم الإثنين، مع سفير

جُمْهُوريَّة السودان الجديد لدى

العراق، عبد الرحيم سر الختم عبد الرحمن

توحيد المواقف في المحافل الدولية.

وقالت وزارة الخارجية ف

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